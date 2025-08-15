"Situação desgovernada" no incêndio de Arganil durante a noite, diz autarca
Paulo Cunha - Lusa
O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, afirma que o incêndio no concelho piorou durante a noite, com "ventos intensos" a partir das duas da manhã e com renovadas críticas à atuação de meios no local.
"Foi uma situação completamente desgovernada, está a ser um periodo ainda mais complicado do que aquele que já estávamos a enfrentar porque isto aqui assumiu proporções completamente impensáveis", explicou Luís Paulo Costa.
Comparando a situação atual, que não provocou vítimas, com os incêndios mortais de há oito anos, o autarca foi taxativo: "Isto cheira-me muito a 2017".
Luís Paulo Costa referiu que esta noite mais quatro pessoas tiveram de ser retiradas de casa, nas aldeias de Valadas e Casarias.