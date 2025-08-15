Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

"Situação desgovernada" no incêndio de Arganil durante a noite, diz autarca

por Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Paulo Cunha - Lusa

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, afirma que o incêndio no concelho piorou durante a noite, com "ventos intensos" a partir das duas da manhã e com renovadas críticas à atuação de meios no local.

Antes das 7 horas, o autarca dizia em declarações à Antena 1 que a noite "foi um desastre completo e um caos absoluto".

"Foi uma situação completamente desgovernada, está a ser um periodo ainda mais complicado do que aquele que já estávamos a enfrentar porque isto aqui assumiu proporções completamente impensáveis", explicou Luís Paulo Costa.


Comparando a situação atual, que não provocou vítimas, com os incêndios mortais de há oito anos, o autarca foi taxativo: "Isto cheira-me muito a 2017".

Luís Paulo Costa referiu que esta noite mais quatro pessoas tiveram de ser retiradas de casa, nas aldeias de Valadas e Casarias.

