Situação nos hospitais agravou-se depois do Natal

Em Chaves há problemas nas urgências de pediatria e ortopedia. Em Braga há condicionamentos nas urgências de obstetrícia e ginecologia e cirurgia geral. Também nas Caldas da Rainha há dificuldade de resposta nas urgências de Obstetrícia.

Estes são apenas alguns casos. A situação deve melhorar em janeiro quando os médicos voltarem a fazer horas extraordinárias.





Além destes constrangimentos, um aumento das doenças respiratórias tem feito disparar a afluência às urgências.







No Hospital de Santa Maria, os doentes urgentes têm de aguardar em média mais de 8 horas até serem atendidos. Os menos urgentes esperam em média 17 horas.



Nestes dias, há médicos que estão a gozar a tolerância de ponto e férias.

Nestes dias, há médicos que estão a gozar a tolerância de ponto e férias.

No hospital Amadora Sintra, os doentes urgentes tiveram de esperar em média mais de 13 horas para serem atendidos. Ontem aguardavam na urgência geral quase 250 pessoas.







Com a urgência pediátrica fechada à noite, durante o dia chegaram mais de 220 crianças.





O tempo de espera nos hospitais da Grande Lisboa para quem tem pulseira amarela ultrapassa as 14 horas no caso, por exemplo, de Loures.





Os diretores clínicos dizem que o aumento dos casos de gripe está a provocar uma elevada procura nos hospitais.

O tempo médio de espera nos hospitais ultrapassa em muito o que é normal.





Nelson Pereira, diretor do serviço de urgência do S. João, sublinha queO diretor do serviço de urgência do hospital de Santa Maria, João Gouveia, dizia na última noite à CNN que o hospital ainda tem capacidade mas o tempo de espera vai ser superior ao que seria aceitável.

Os tempos médios de espera para doentes urgentes nos hospitais da região de Lisboa variavam às 08:30 de hoje entre as quase 18 horas, no Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), e as 01:06, no Garcia de Orta, em Almada.



De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, consultados pela agência Lusa, 60 doentes com pulseira amarela (urgente) encontravam-se às 08h30 de hoje no serviço de urgência geral do hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), com um tempo médio de espera de 17 horas e 56 minutos, quando o tempo recomendado é de 60 minutos.



No Hospital Santa Maria, o tempo médio de espera era de 7 horas e 53 minutos, estando àquela hora 23 pessoas com pulseira amarela no serviço de urgência central, enquanto no serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 45 pessoas aguardavam com pulseira amarela, com um tempo de espera de 13 horas e 47 minutos.





A triagem de Manchester, que permite avaliar o risco clínico do utente e atribuir um grau de prioridade, inclui cinco níveis: emergente (pulseira vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).







Nos casos de pulseira amarela, o primeiro atendimento não deve demorar mais de 60 minutos, e no caso da pulseira verde a recomendação é que não vá além de 120 minutos (duas horas).