SNS ainda não entrou em rutura porque as pessoas estão a recorrer aos privados

Foto: Jonathan Borba - Unsplash

Diogo Ayres de Campos alerta que a situação é particularmente difícil para as grávidas, referindo que os hospitais públicos não estão a ser capazes de dar resposta.



O antigo diretor do serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria recorda que os partos no sector privado continuam a aumentar, diz que a tendência é para serem cada vez mais, receando que seja essa a escolha política.



O também presidente da Sociedade Europeia de Medicina Perinatal avisa que o recurso aos privados pode pôr em causa essas conquistas.



Diogo Ayres de Campos considera que neste momento não é possível dar garantias às grávidas e confessa-se preocupado com o futuro.