SNS com cinco serviços de urgência fechados no sábado e seis no domingo

Os dados das escalas de urgência publicados no portal do SNS e consultados pela Lusa pelas 09:40 indicam que, hoje, estão encerradas cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia, em Almada, Vila Franca de Xira, Barreiro, Abrantes e Aveiro. No hospital do Barreiro a urgência de Pediatria também está fechada.

A receber apenas casos enviados pela Linha SNS 24 ou pelo INEM (referenciadas) estão as urgências de Pediatria no Hospital Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), a de Obstetrícia de Santarém e as de Ginecologia e Obstetricia de Braga (das 20:00 às 24:00), do S. Francisco Xavier, em Lisboa (08:00-24:00), de Leiria (09:00/24:00).

No sábado serão quatro as urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerrados - Aveiro, Caldas da Rainha, Vila Franca de Xira e Almada - e uma de Pediatria (Vila Franca de Xira), enquanto estarão referenciadas as urgências de Pediatria do São Francisco Xavier (Lisboa), do Amadora-Sintra e do hospital de Loures, que assim permanecerão todo o fim de semana.

Também no sábado, apenas estarão a receber casos encaminhados pela Linha SNS 24 ou do INEM as urgências de Obstetrícia e Ginecologia de Leiria, São Francisco Xavier (00:00-08:00), Braga (00:00-08:00) e Amadora-Sintra (08:00-24:00).

Já no domingo estão encerradas uma urgência de Pediatria (Vila Franca de Xira) e cinco de Ginecologia e Obstetrícia: Almada, Setúbal, Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha e Aveiro.

A funcionar de forma referenciada estarão as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Amadora-Sintra (00:24:00) e Leiria, assim como a de Obstetrícia de Santarém (00:00:20:30).

As escalas, atualizadas pelos hospitais, indicam ainda que estarão abertos cerca de 128 serviços de urgência em todo o país no sábado e 127 no domingo, a que se juntam as urgências de Ginecologia e Obstetrícia que estarão a funcionar no âmbito do projeto-piloto (32 no sábado e 29 mo domingo), que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.