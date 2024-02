Sobe para 9 número de casos de sarampo em Portugal desde 11 de janeiro

O novo caso, importado, refere-se a um jovem de 16 anos não residente em Portugal e não vacinado contra o sarampo, tendo sido confirmado laboratorialmente no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa.

Na quinta-feira, a DGS anunciou a confirmação de um novo caso de sarampo na região do Norte, o de uma mulher, com história de viagem ao estrangeiro no período de incubação da doença, sem ligação conhecida com os casos confirmados este ano.

Segundo a DGS, desde 11 de janeiro foram confirmados 9 casos de sarampo: 6 na região Norte e 3 na região de Lisboa e Vale do Tejo.