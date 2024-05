Sobem as denúncias de menores em risco reportadas em 2023

Os dados são do sumário do relatório preliminar de atividades das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a que a Antena1 teve acesso.



A maioria das queixas é feita por forças de segurança ou por escolas. O relatório mostra também que o número de denúncias de casos de negligência aumentou.



Ao contrário do que acontecia nos últimos cinco anos, foram mais as comunicações de negligência do que de violência doméstica..



Este relatório preliminar revela também que, no ano passado, as comissões propuseram medidas de proteção para mais de 14 mil crianças e jovens.



O documento final vai ser revelado até ao final de junho.





Num comentário à informação contida neste relatório, a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens considera que não há motivo para alarme. Para Rosário Farmhouse, o aumento de casos e de denúncias mostra que a sociedade está mais alerta e mais sensível ao problema.







Uma das conclusões do relatório é que o acolhimento continua a ser uma medida de proteção de menores pouco utilizada no país. Esta reportagem da jornalista Sandra Henriques mostra um desses ainda raros exemplos.