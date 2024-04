Sociedade portuguesa de cardiologia pediu reunião à nova ministra da Saúde

O presidente da sociedade, Hélder Pereira, diz que é preciso resolver esta falta de capacidade de resposta.O presidente da sociedade portuguesa de cardiologia alerta que as doenças cardiovasculares estão, de forma errada, a ser desvalorizadas.O Serviço Nacional de Saúde precisa de investir em equipamentos de diagnóstico para as doenças cardiovasculares, sobretudo nos hospitais do interior do país.O presidente da sociedade diz que há listas de espera para fazer exames nesta área nos grandes hospitais como o caso do Garcia de Orta, onde trabalha.