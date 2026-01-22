Sócrates leva à ONU queixa contra justiça portuguesa

Sócrates remeteu à juíza presidente, Susana Seca, um requerimento em que contesta o prazo de dez dias reservado aos advogados para preparação da defesa. Isto num processo cujo volume ultrapassa as centenas de milhares de páginas.

José Sócrates anunciou esta quinta-feira a apresentação de uma queixa contra a justiça portuguesa ao Conselho de Direitos Humanos das Organização das Nações Unidas.Em conferência de imprensa, a partir de Bruxelas,, recusando, uma vez mais, a nomeação de uma advogada oficiosa para o representar no julgamento.O antigo governante promete fazer chegar ainda esta semana documentos adicionais ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, órgão ao qual apresentou, no verão passado, uma queixa análoga."Os meus advogados acharam que deviam comunicar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem as", afirmou Sócrates."Os meus advogados entenderam também dar conta de tudo o que se passou, de todo o processo, aodo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, para que, à luz dos procedimentos e das leis internacionais europeias, ele possa acompanhar", acentuou.