Soldado de 21 anos morre em Estremoz durante prática desportiva

"O incidente verificou-se hoje, ao final da tarde, junto ao Campo Municipal de Futebol de Estremoz, na sequência de uma indisposição do militar durante a prática desportiva", referiu o texto.



Um outro militar acionou o INEM, com a assistência a ser prestada "no local e efetuada evacuação para o Centro de Saúde de Estremoz, onde o óbito foi declarado posteriormente" relata o Exército.



Foi de imediato "instaurado um processo de averiguações, com vista ao apuramento das circunstâncias do sucedido" e ativado o apoio psicológico á família do jovem soldado.



O militar tinha 21 anos e era natural do concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre.



"Neste momento de dor, os nossos pensamentos estão com os seus Familiares e amigos, a quem o Exército Português apresenta as mais sentidas condolências", conclui o comunicado do Exército.









