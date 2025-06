"Somos portugueses porque somos universais". O último discurso de Marcelo no 10 de Junho

A cerimónia, intitulada XXXIII Encontro Nacional de Homenagem aos Combatentes, realizou-se, como todos os anos, no Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, Lisboa, e foi igualmente acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e por centenas de pessoas, a maioria das quais ex-combatentes.

Com início às 12:00, precisamente na altura em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fazia o seu tradicional discurso do 10 de Junho em Lagos, a cerimónia contou com os discursos do presidente da Comissão Executiva que organizou este encontro, major-general Avelar de Sousa, e do coronel comando Paulo Pipa de Amorim.

Gerou-se, contudo, alguma tensão quando o imã da Mesquita Central de Lisboa, sheik David Munir, subiu ao palanque à frente do monumento, num momento que a organização apresentava como "uma cerimónia inter-religiosa católica e muçulmana".

Quando o sheik se estava a dirigir para o palanque, um homem vestido com uma farda caqui insurgiu-se, aproximando-se do local e começando a gritar que a presença do imã de Lisboa nesta cerimónia era "uma traição ao povo português".

"Isto é uma vergonha, pá. Isto é não é a tua pátria", gritou outro homem no final da breve intervenção de David Munir, antes de se dirigir a Gouveia e Melo, que se encontrava à sua frente, a poucos metros de distância.

"O almirante Gouveia e Melo está entregue aos traidores", acusou, continuando com insultos de caráter racista durante largos minutos, antes de as autoridades intervirem - numa altura de quase confronto físico com outras pessoas que lhe pediam para se calar - e o retirarem para um espaço mais recuado, onde alguns cidadãos faziam a saudação nazi.

No final da cerimónia, em declarações aos jornalistas, Gouveia e Melo foi questionado sobre este incidente, mas não se quis pronunciar, afirmando apenas que "estes momentos são de união e não de desunião".

"E é isso que é importante manter", defendeu, pouco depois de, no final da cerimónia, ter sido rodeado por muitas pessoas que o cumprimentaram e lhe pediram para tirar fotografias.

Sobre a mensagem que pretendia passar aos portugueses neste dia, Gouveia e Melo frisou que a cerimónia foi de "gratidão às pessoas que combateram em África" e a "todos os outros combatentes".

"São aqui respeitados e lembrados na nossa alma e espírito e isso é importante porque um povo sem memória é um povo que, depois, também perde o seu futuro", considerou.

Interrogado sobre porque é que optou por marcar presença nesta cerimónia em vez de participar na que se realizou em Lagos, Gouveia e Melo respondeu que esta cerimónia em particular lhe "diz bastante".

"O respeito aos antigos combatentes é importante e, tendo eu disponibilidade para também dar alguma visibilidade a esta cerimónia, predispus-me e julgo que é muito importante para estas pessoas que estão aqui sentirem-se acarinhadas por todos", considerou.

Questionado, contudo, se esta sua presença não pode ser interpretada como uma tentativa de utilizar o 10 de Junho para fazer campanha junto de ex-combatentes, Gouveia e Melo respondeu apenas: "É a sua interpretação."

Este encontro de ex-combatentes é organizado todos os anos no Dia de Portugal pela Comissão Executiva para a Homenagem Nacional e tem contado com a presença do imã de Lisboa, sheik David Munir.