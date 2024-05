Sondagem. Mais de metade dos inquiridos faz avaliação negativa da PGR

denota uma apreciação muito negativa que é transversal aos eleitores de vários partidos.



Em concreto sobre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, mais de metade dos portugueses faz uma avaliação negativa da atuação de ambos nos últimos tempos (34 por cento considera que foi “má”, outros 22 por cento dizem que foi “muito má”).





De notar que a avaliação negativa é ainda mais contundente entre os eleitores socialistas: 66 por cento consideram que a atuação da PGR e do Ministério Público nos últimos tempos tem sido “muito má” ou “má”. Entre os eleitores da Aliança Democrática, são 47 por cento os que fazem esta apreciação.



Já entre os eleitores do Chega, 49 por cento dá nota negativa ao órgão liderado pela procuradora Lucília Gago.



Entre os eleitores do PS, apenas 26 por cento dá nota “razoável” à PGR. A visão não é tão negativa entre os eleitores da AD e Chega, com 44 por cento e 42 por cento, respetivamente, a considerarem a atuação “razoável”.

Avaliação negativa da Justiça em Portugal



Público revela um quadro ainda mais negativo quando se pede uma avaliação global ao estado da Justiça em Portugal.



Questionados sobre o “estado da Justiça em Portugal”, mais de dois terços dos inquiridos dá nota negativa. No total, 72 por cento diz que o estado da Justiça em Portugal é “muito mau” ou “mau”. Apenas 23 por cento vê a Justiça em Portugal.



A percentagem de inquiridos que vê como “muito bom” o estado da Justiça em Portugal é de 0 por cento.



Neste parâmetro, a avaliação negativa é transversal entre os eleitores dos três partidos mais votados, sendo mais percetível entre apoiantes do Chega (81 por cento consideram que o estado da Justiça em Portugal é “muito mau” ou “mau”).



Para os inquiridos que votaram no PS e AD, 70 por cento dos eleitores fazem uma avaliação negativa da Justiça.



Apenas 16 por cento dos eleitores do Chega falam de uma situação “razoável”, percentagem um pouco mais elevada nos eleitores da AD e PS (27 e 26 por cento, respetivamente).



Entre os eleitores dos três partidos, a avaliação positiva do estado da Justiça (“muito bom” ou “bom”) é residual, não passando dos três por cento nos três casos.

