"Sou muito feliz e tenho os meus pais aqui". O testemunho de uma brasileira em Portugal

A demora fez com que se estabelecesse e não se mostra arrependida, apesar de no início sentir alguma animosidade. Hoje sente-se integrada e trabalha como gerente num restaurante de luxo do Algarve.





Um testemunho que corrobora a afirmação feita pelo presidente brasileiro, Lula da Silva, durante um encontro bilateral entre os dois países de língua portuguesa.





"Eu fico muito feliz porque eles são bem tratados em Portugal", frisou o chefe de Estado brasileiro, que acrescentou que "Portugal descobriu o Brasil em 1500 e agora o Brasil descobriu Portugal".



Lula da Silva reforçou ainda que Portugal "é a casa de mais de meio milhão de mulheres e de homens (brasileiros) que estão à procura de outro rumo, de outra cultura, de emprego, melhorar de vida".