Portugal e Brasil assinam acordo sobre combate ao crime organizado

Segundo a Lusa, as autoridades brasileiras já admitiram a existência de membros da organização criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho em Portugal.



Durante uma viagem a Lisboa, em julho, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, admitiu a existência de elementos das organizações criminosas.

O Acordo de Cooperação no Domínio da Investigação e Combate à Criminalidade Organizada Transnacional e ao Terrorismo tem como objetivo “reforçar o combate ao crime organizado por meio da troca de informações e dados, bem como da realização de investigações e operações conjuntas”, detalhou na terça-feira fonte do Ministério da Justiça do Brasil.

A cooperação será feita entre Polícia Federal brasileira e do lado português por parte da Guarda Nacional Republicana, Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública.

Cimeira em Brasília com 11 ministros portugueses

O acordo vai ser assinado em Brasília, durante a 14ª Cimeira Luso-Brasileira, que decorre esta quarta-feira e que conta com a participação de 11 ministros do XXIV Governo Constitucional do Executivo de PSD e CDS-PP, liderado por Luís Montenegro.Vão participar na 14ª Cimeira, pela parte de Portugal, o primeiro-ministro e os ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, da Presidência, Defesa Nacional, Justiça, Educação, Saúde, Economia, Ambiente e Energia, Juventude e Modernização, Agricultura e Pescas, e Cultura.



A comitiva do Governo português chegou a Brasília na terça-feira e o primeiro-ministro acompanhou os dois últimos pontos da visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Brasil, que regressa a Lisboa esta quarta-feira.



Depois, o programa de Luís Montenegro inclui um almoço oferecido pelo presidente do Brasil, no Palácio Itamaraty, uma ida à Chancelaria da Embaixada de Portugal, onde está prevista a assinatura do ato constitutivo de uma rede de jovens pós-graduados portugueses no Brasil, e uma receção à comunidade portuguesa em Brasília.Na terça-feira, o presidente da República anunciou que o Governo português planeia criar mais sete consulados, cinco dos quais no Brasil, e talvez um no Recife.Essa cimeira pôs fim a um período de seis anos e meio sem reuniões entre os governos dos dois países. A última tinha sido em Brasília, em novembro de 2016, com a participação de António Costa e do então presidente do Brasil Michel Temer.

“Portugal descobriu o Brasil em 1500 e agora o Brasil descobriu Portugal"

Na terça-feira, os presidentes brasileiro e português estiveram juntos num jantar no Palácio Itamaraty, onde entregaram o Prémio Camões da Literatura a Adélia Prado. No discurso,” e Marceloa tornar-se numa "grande potência mundial"."Eu fico muito feliz porque eles são bem tratados em Portugal", frisou o chefe de Estado brasileiro, que acrescentou de seguida que "Portugal descobriu o Brasil em 1500 e agora o Brasil descobriu Portugal".

Ainda assim, num discurso minutos antes, durante a cerimónia de entrega do Prémio Camões a Adélia Prado, representada pelo filho Eugênio Prado, Lula da Silva disse que "respeitar a dignidade" das pessoas que emigram é um reconhecimento de "que há mais semelhanças do que diferenças" entre as pessoas.





"Respeitar a dignidade daqueles que emigram em busca de uma vida melhor é reconhecer que há mais semelhanças do que diferenças entre nós", disse o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, ao lado dos representantes portugueses.Durante o brinde no jantar no Palácio Itamaraty, o chefe de Estado português realçou o papel de Portugal na construção da potência que é hoje em dia o Brasil.

"Meu querido irmão de luta, a luta continua", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se assim a Lula da Silva.