Spinumviva. Montenegro diz desconhecer pronúncia do Tribunal Constitucional

Em reação, Montenegro salientou aos jornalistas que nesta decisão do Tribunal Constitucional, que rejeitou o recurso para impedir a inclusão de clientes da Spinumviva, não está em causa qualquer incumprimento de dever de declaração., afirmou o primeiro-ministro, em São Bento, em resposta a perguntas de jornalistas, no final de um Conselho de Ministros presidido por Marcelo Rebelo de Sousa, quatro dias antes de cessar funções como Presidente da República.Quis, contudo, clarificar que, adiantou.O Tribunal Constitucional rejeitou apreciar o recurso apresentado pelo primeiro-ministro para impedir a divulgação dos clientes da Spinumviva. A decisão não é final porque Luís Montenegro não se conformou e alega que a decisão é nula. Por isso, o plenário dos juízes terá de voltar a reunir-se para reapreciar o tema e responder ao chefe do Governo.O impasse destes últimos dez meses fez com que todos os outros políticos que detêm empresas, direta ou indiretamente, não tivessem sido alvo de escrutínio por esta entidade.