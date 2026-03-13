País
Spinumviva. Tribunal Constitucional recusa em definitivo analisar recurso de Montenegro
O Tribunal Constitucional decidiu em definitivo recusar a análise ao recurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a divulgação de clientes da empresa Spinumviva. Os juízes insistem que o recurso foi entregue fora do prazo.
(em atualização)
Num acórdão de 12 de março e divulgado esta sexta-feira, o plenário do Tribunal Constitucional (TC) decidiu "julgar a reclamação em apreço improcedente".
O tribunal mantém, assim, a decisão anterior de recusar o recurso apresentado pelo primeiro-ministro para impedir a inclusão dos clientes da empresa Spinumviva no seu registo de interesses por a entrega ter sido feita fora do prazo.
Desta decisão, tomada por unanimidade, resulta que o primeiro-ministro deve incluir a lista dos clientes da empresa no seu registo de interesses.
A 5 de março, a Entidade para a Transparência já tinha dito à agência Lusa que o Tribunal Constitucional havia rejeitado o recurso apresentado pelo primeiro-ministro, mas a decisão não tinha transitado em julgado porque foi pedida a sua anulação.
Desta decisão, tomada por unanimidade, resulta que o primeiro-ministro deve incluir a lista dos clientes da empresa no seu registo de interesses.
A 5 de março, a Entidade para a Transparência já tinha dito à agência Lusa que o Tribunal Constitucional havia rejeitado o recurso apresentado pelo primeiro-ministro, mas a decisão não tinha transitado em julgado porque foi pedida a sua anulação.
c/ Lusa