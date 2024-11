SSI e SIRP com novas lideranças. Luís Neves reconduzido como diretor nacional da PJ

Luís Neves foi "nomeado para nova comissão de serviço" por um período de três anos, adiantou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.







O chefe de Governo indigitou ainda o embaixador Vítor Sereno como secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) e a procuradora Patrícia Barão como secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI).







Estas nomeações, divulgadas em comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro, fazem parte da reestruturação dos altos cargos de segurança do Estado após a nomeação do novo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra.







A procuradora Patrícia Barão foi nomeada secretária-geral do Sistema de Segurança e Informação e substitui no cargo o Embaixador Paulo Vizeu Pinheiro.







O primeiro-ministro realça que, tal como "tem sido prática para este cargo", informou o líder da oposição sobre esta indigitação. Foi requerida a audição parlamentar, prevista na Lei da Segurança Interna.





De acordo com a nota biográfica fornecida pelo Governo, Patrícia Barão é natural de Lisboa e tem 50 anos. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1997. É magistrada do Ministério Público desde 2000 e exerce funções no gabinete do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional.



Ao longo da sua carreira esteve colocada no Tribunal Judicial da Comarca de Ourique (2001), no Tribunal Judicial da Comarca de Ourém (2002-2003), no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (2003 - 2020), incluindo a Equipa de Missão do DIAP para a Cooperação Judiciária Internacional (2009 a 2014) e a Equipa de Missão do DIAP responsável pela Articulação com os Órgãos de Polícia Criminal (2009 a 2014), e no Tribunal de Família e Menores de Lisboa (2020-2022).



Foi também nomeado o novo diretor do SIRP. Vítor Sereno é diplomata de carreira desde 1997 e era o Embaixador de Portugal no Japão desde 2022.

Luís Montenegro esclarece que, também neste caso, informou "o líder do principal partido da oposição" sobre esta indigitação, o que "tem sido prática para este cargo". E, também neste caso, foi requerida a audição parlamentar.



Segundo a nota disponibilizada pelo Governo, o Embaixador é natural de Coimbra e tem 53 anos. "É diplomata de carreira desde 1997 e, desde 2013, Chefe de Missão. É Embaixador de Portugal no Japão desde março de 2022. Foi Embaixador de Portugal no Senegal e não

residente na Costa do Marfim, Guiné-Conacri, Gâmbia, Burquina Faso, Libéria e Serra Leoa (2018-2022). Foi Cônsul-Geral de Portugal em Macau, Estugarda e Roterdão. Serviu ainda nas Embaixadas de Portugal na Guiné-Bissau e na Argentina", destaca o executivo.





Vítor Sereno foi Chefe de Gabinete do ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. "Foi condecorado com a Grande Cruz da Ordem do Mérito, a Comenda da Ordem do Leão do Senegal, o Título Honorífico de Prestígio da Região Administrativa Especial de Macau e a Comenda da Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha. Recebeu, entre outras distinções, o Prémio "Francisco de Melo Torres" da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) como diplomata económico do ano em 2019", nota o executivo.







Licenciou-se em Direito, na área jurídico-económica, pela Universidade de Coimbra e tem mestrado em “Business Communication” pelo ISCEM, tendo iniciado a carreira como advogado e consultor fiscal.