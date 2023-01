S.TO.P. acusa Ministério da Educação de "ataque ao direito à greve"

Referindo-se às propostas do executivo para um acordo de serviços mínimos apresentadas na passada semana, no mesmo dia em que se realizava uma nova paralisação de docentes e funcionários das escolas, o S.TO.P. considera quePara este sindicato, a garantia das aprendizagens não está a ser acautelada pelas entidades competentes quando, por todo o país, há alunos que não têm aulas a uma ou mais disciplinas desde o início do ano letivo.“E ao invés de criar melhores condições de trabalho de forma a atrair novos professores,, afastando os docentes das suas casas e famílias”, lê-se no comunicado enviado às redações.Os sindicalistas frisam ainda que não é o S.TO.P. que nega uma refeição aos alunos ao rejeitar a proposta de serviços mínimos, mas sim “todo um Governo que nega uma melhoria de vida aos seus concidadãos, permitindo que muitas crianças e jovens não cresçam num ambiente favorável à sua saúde, ao seu desenvolvimento pleno, com acesso a uma escola com todos os meios, o ano todo”.

"Demagogia, intimidação e coação"



Os profissionais da educação condenam, assim,, considerando-as inaceitáveis. “A cada greve são acrescentados obstáculos que limitam os direitos dos cidadãos, sendo nosso dever alertar que uma perda hoje, com os profissionais da educação, será um precedente para justificar perdas noutros setores profissionais”, alertam.“Ao não aceitar as medidas propostas pelo Ministério da Educação, o S.TO.P. não negou direitos fundamentais como uma refeição”, refere o comunicado.Argumentos repetidos esta manhã pelo dirigente sindical André Pestana, ouvido pela RTP numa ação de protesto em Braga.Por fim, o S.TO.P. deixa um apelo. “De novo,que poderá derrotar mais esta tentativa de nos retirarem o direito a lutar por melhores condições de vida, em especial, por uma educação de qualidade para os nossos filhos e netos”, escreve.

O esclarecimento chega numa altura em que decorrem paralisações do pessoal docente e não-docente por todo o país. A primeira paralisação, por tempo indeterminado, já se prolonga desde dezembro do ano passado e foi iniciada, precisamente, pelo S.TO.P.

Na semana passada,, mas as reuniões terminaram sem acordo e a greve manteve-se.Na terça-feira, o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados (SNPL) convocou três dias de greve, entre 1 e 3 de fevereiro, pela "dignificação das condições" dos profissionais e contra propostas do Governo para o recrutamento e concursos.Neste momento: uma parcial, que arrancou no início do 2.º período, convocada pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), e uma greve total, convocada por uma plataforma de oito organizações, incluindo a Fenprof, que se realiza por vários distritos durante 18 dias, até 8 de fevereiro.