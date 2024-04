Subsídio de missão. Marcada para 22 de abril nova reunião entre polícias e ministra da Administração Interna

Bruno Pereira, porta-voz da plataforma que congrega 11 sindicatos e associações da PSP e GNR, confirmou a data de 22 de abril para a nova reunião com a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco. Em declarações aos jornalistas, o também presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia afirmou que a ministra assumiu que quer "negociar e resolver em primeira linha e em primeira mão a questão do suplemento de missão" que, segundo o sindicalista, a MAI considerou uma questão prioritária.





A ministra da Administração Interna disse hoje que o suplemento de missão para PSP e GNR não é a única prioridade do Governo para as polícias, remetendo uma resposta para as negociações que se iniciam a 22 de abril.



"A prioridade tem a ver com aquilo que é o compromisso deste Governo. As prioridades são todas, temos de ter uma polícia moderna, eficaz e com os meios que a dignificam", disse aos jornalistas Margarida Blasco, no final de uma reunião com todos os sindicatos da PSP e associações da GNR.



A ministra considerou que os problemas da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana "não são só o subsídio de missão".



Sem avançar com valores ou se o Governo vai atribuir um suplemento de missão idêntico ao da Polícia Judiciária, Margarida Blasco afirmou que em 22 de abril será iniciado um processo de negociação.



"A negociação vai iniciar-se, vamos ver todos os pontos calendarizados", precisou.



c/ Lusa