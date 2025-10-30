Superfície frontal fria. "Muita chuva" prevista para sexta-feira e sábado no norte e centro

O IMPM emitiu o aviso laranja para o norte e o centro, entre as 3h00 de sexta-feira e as 0h00 de sábado, e o aviso amarelo para os distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco, das 3h00 de sexta-feira às 6h00 de sábado.



c/ Lusa



“Os próximos dias vão ser caracterizados pela passagem de uma superfície frontal fria que vai atravessar todo o território do continente.. As maiores quantidades são esperadas nas regiões norte e centro”, explicou a meteorologista do IPMA Patrícia Gomes, ouvida pela agência Lusa.“Com alguma lentidão”, precisou Patrícia Gomes, a superfície frontal “vai ficar quase estacionária principalmente na região centro, o que acaba também por dar uma persistência à chuva que vai ocorrer. Persistência de um modo geral nos mesmos locais e com alguma intensidade e isso pode gerar situações um pouco mais complicadas”.“Depois,. Isto não significa que não chova nas regiões do norte e centro. Vai continuar a chover, mas não se espera que seja com a mesma intensidade que no dia 31. É uma situação com alguma perigosidade”, indicou a meteorologista.“Vamos acompanhando a situação, mas, até devido a esta superfície ficar estacionária durante algumas horas numa determinada região”, afirmou ainda Patrícia Gomes.“Em relação à temperaturas, os valores da máxima situam-se entre 15 e os 20 graus nas regiões do norte e centro e entre os 20 e os 23 graus na região sul, com uma pequena descida no domingo”.Quanto às temperaturas mínimas, estas vão sofrer uma queda mais significativa, esperando-se dez a 15 graus no norte e no centro e redução para valores abaixo dos cinco graus em parte do interior norte e centro, na noite de sábado para domingo.Na região sul, as temperaturas mínimas vão variar entre os 13 e os 18 graus, caindo para nove a 14 graus durante a mesma noite.“O vento vai desagravar e não se espera precipitação, pelo menos durante dois, três dias, mas a meio da próxima semana a situação poderá mudar”, perspetivou Patrícia Gomes.A chuva de quarta-feira provocou inundações em vários pontos pais, com particular intensidade no Algarve. Em Faro, a água chegou a invadir as salas da universidade.