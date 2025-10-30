País
Superfície frontal fria. "Muita chuva" prevista para sexta-feira e sábado no norte e centro
Sexta-feira e sábado serão dias marcados, no norte e no centro de Portugal continental, pela chuva persistente e, por vezes, forte. É o que espera o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
“Os próximos dias vão ser caracterizados pela passagem de uma superfície frontal fria que vai atravessar todo o território do continente. É uma superfície frontal fria que tem muita atividade, que vai trazer muita chuva. As maiores quantidades são esperadas nas regiões norte e centro”, explicou a meteorologista do IPMA Patrícia Gomes, ouvida pela agência Lusa.
A chuva deverá cair já ao final desta quinta-feira no Minho e Douro Litoral. Ao longo do dia de sexta-feira, irá atravessar o território continental.
“Com alguma lentidão”, precisou Patrícia Gomes, a superfície frontal “vai ficar quase estacionária principalmente na região centro, o que acaba também por dar uma persistência à chuva que vai ocorrer. Persistência de um modo geral nos mesmos locais e com alguma intensidade e isso pode gerar situações um pouco mais complicadas”.
Ao final da tarde de sexta-feira, a chuva deverá cair “entre Setúbal e Portalegre e acaba por ficar aí durante algum tempo”.
“Depois, no dia 1 de novembro, começa a atravessar a região sul. Isto não significa que não chova nas regiões do norte e centro. Vai continuar a chover, mas não se espera que seja com a mesma intensidade que no dia 31. É uma situação com alguma perigosidade”, indicou a meteorologista.O IMPM emitiu o aviso laranja para o norte e o centro, entre as 3h00 de sexta-feira e as 0h00 de sábado, e o aviso amarelo para os distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco, das 3h00 de sexta-feira às 6h00 de sábado.
“Vamos acompanhando a situação, mas é uma situação um pouco complicada para algumas regiões, até devido a esta superfície ficar estacionária durante algumas horas numa determinada região”, afirmou ainda Patrícia Gomes.
“Em relação à temperaturas, os valores da máxima situam-se entre 15 e os 20 graus nas regiões do norte e centro e entre os 20 e os 23 graus na região sul, com uma pequena descida no domingo”.
Quanto às temperaturas mínimas, estas vão sofrer uma queda mais significativa, esperando-se dez a 15 graus no norte e no centro e redução para valores abaixo dos cinco graus em parte do interior norte e centro, na noite de sábado para domingo.
Na região sul, as temperaturas mínimas vão variar entre os 13 e os 18 graus, caindo para nove a 14 graus durante a mesma noite.
A meteorologia prevê, “depois desta situação”, a “intensificação de uma crista anticiclónica”. Ou seja, “um desagravamento” do quadro “com diminuição de nebulosidade”.
“O vento vai desagravar e não se espera precipitação, pelo menos durante dois, três dias, mas a meio da próxima semana a situação poderá mudar”, perspetivou Patrícia Gomes. A chuva de quarta-feira provocou inundações em vários pontos pais, com particular intensidade no Algarve. Em Faro, a água chegou a invadir as salas da universidade.
c/ Lusa