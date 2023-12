Suplemento de missão. Diretor nacional da PSP pede justiça para os polícias

Numa carta enviada esta segunda-feira a todos os polícias do país, a que a RTP teve acesso , o diretor nacional escreve queO superintendente chefe acrescenta que alertou a tutela parada PSP, uma exigência num tema que, de acordo com o líder da policia, não é desconhecido para o Governo.O suplemento atribuído aos profissionais da Polícia Judiciária está a ser questionado pelos sindicatos e associações profissionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, que estão a ponderar várias ações de luta e já foi feita uma petição que conta com cerca de 15 mil assinaturas.