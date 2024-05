Suplemento para as forças de segurança. ASPP aguarda proposta do Governo

Antes da reunião com a ministra da Administração Interna, Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Policia, considerou esta quinta-feira que é necessário conhecer a proposta do Governo.

O responsável quer conhecer o alcance da proposta "em várias perspetivas", incluindo o valor, a calendarização, o modelo e a forma.



No mínimo, espera que o valor seja "muito próximo ao que é atribuído à Polícia Judiciária".



Paulo Santos lembra que o atual Governo criticou o executivo anterior por ter deixado a PSP e a GNR de fora. Espera que as negociações possam ser rápidas, até "um, dois meses, no limite".



"Parece-me importante que o Governo cumpra a sua palavra", frisou.