Suspeita de suborno. Detido diretor do departamento jurídico do Benfica

06 Mar, 2018, 09:21 / atualizado em 06 Mar, 2018, 12:17

Paulo Gonçalves é suspeito de ter subornado três funcionários judiciais para obter informações acerca de processos relacionados com o caso dos e-mails.



Também um técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça foi detido pela Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção passiva.



"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa, deteve dois homens pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal", informou entretanto em comunicado a PJ.

Operação e-toupeira

No decurso da operação, que envolveu cerca de 50 elementos da Polícia Judiciária, um juiz de instrução criminal e dois magistrados do Ministério Público, foram realizadas trinta buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios.





Paulo Gonçaves, diretor jurídico do Sport Lisboa e Benfica



"Nesta investigação, iniciada há quase meio ano, averigua-se o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou Departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários", pode ler-se ainda no comunicado da Judiciária.



A operação investiga o acesso a informações em segredo de justiça relacionadas com o caso dos e-mails. As buscas decorreram na SAD do Benfica, em casas e em dois tribunais onde trabalham dois outros suspeitos.



Segundo a Sábado, a Judiciária realizou buscas nos tribunais de "Guimarães e Fafe, onde trabalhará outro dos suspeitos". A edição online da revista acrescenta que se trata de "Júlio Loureiro, funcionário judicial, já identificado no chamado caso dos emails, depois de ter sido público que enviou para o assessor jurídico do Benfica uma notificação do Tribunal de Guimarães para uma audição do treinador Rui Vitória".



Recorde-se que o diretor do departamento jurídico do Benfica tinha sido constituído arguido no dia 19 de outubro, na sequência de buscas da Policia Judiciária ao Clube.

O caso dos emails

No ano passado o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou o Benfica de influenciar o setor da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio eletrónico de responsáveis do clube da Luz, nomeadamente Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira.



Na altura o responsável dos dragões revelou também a alegada partilha de mensagens de telemóvel do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, quando presidiu à Liga de clubes, entre o diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga Carlos Deus Pereira.



O Benfica acabou por pedir ao Tribunal Cível do Porto que interpusesse uma providência cautelar para impedir o Porto Canal de continuar a revelar os emails, mas foi indeferida porque o juiz considerou que “não entra no instituto da concorrência desleal”.



Após esta decisão do juiz do Tribunal da Comarca do Porto, o Benfica anunciou que iria recorrer para o Tribunal de Relação. Classificaram a decisão como “muito grave e absurda num Estado de direito e que justifica e impõe o inevitável recurso imediato para o Tribunal da Relação”.



“É absolutamente essencial que o Ministério Público e a Polícia Judiciária venham aqui a esta casa e verifiquem se aquilo que é divulgado pelo Porto Canal corresponde ou não à realidade”, afirmou na altura na BTV o porta-voz da equipa de advogados do Benfica, João Correia.



De acordo com a PJ, os detidos vão agora ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial. "A investigação prossegue com vista à continuação de recolha de prova e ao apuramento dos benefícios ilegítimos obtidos".