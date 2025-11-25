Suspeita de violação. Bombeiros do Fundão ficam com termo de identidade e residência

Os detidos foram ouvidos esta tarde de terça-feira em tribunal e ficam sujeitos à medida de coação menos gravosa. Ficam com termo de identidade e residência e ficam obrigados a apresentações periódicas semanais e impossibilitados de contactar entre eles.





De acordo com a Polícia Judiciária,A investigação começou numa queixa feita pela própria vítima, suportada e apoiada pelo Comando da referida corporação que colaborou com a Polícia Judiciária.Num comunidado enviados às redações, o comandante dos bombeiros do Fundão garante que está em curso um processo de inquérito interno e que os responsáveis serão punidos, se necessário até expulsos da corporação.