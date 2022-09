Suspeitas de favorecimento pessoal sobre a Provedora da Santa Casa de Alandroal

Não há um acordo formal, mas são os próprios funcionários da Misericórdia que vão levar as receitas e recolher a medicação. Os familiares dos utentes vão apenas pagar.



No concelho de Alandroal há uma outra farmácia que tem visto todas as propostas rejeitadas sem qualquer justificação.