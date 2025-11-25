País
Suspeitas de violação. Bombeiros do Fundão ficam com termo de identidade e residência
Os 11 bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão ficaram com termo de identidade e residência. São suspeitos de terem praticado dois crimes de violação e coação sexual.
Os detidos foram ouvidos na tarde de terça-feira em tribunal e ficam sujeitos à medida de coação menos gravosa. Ficam com termo de identidade e residência e ficam obrigados a apresentações periódicas semanais e impossibilitados de contactar entre eles. Telejornal | 25 de novembro de 2025
De acordo com a Polícia Judiciária, a vítima foi um bombeiro de 19 anos que foi sujeito a atos sexuais violentos durante os dois primeiros serviços.
A investigação começou numa queixa feita pela própria vítima, suportada e apoiada pelo Comando da referida corporação que colaborou com a Polícia Judiciária.
Num comunidado enviados às redações, o comandante dos bombeiros do Fundão garante que está em curso um processo de inquérito interno e que os responsáveis serão punidos, se necessário até expulsos da corporação.