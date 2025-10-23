Em direto
Suspeito de matar a mãe. Psicólogo forense assinala raridade do caso

RTP

O jovem suspeito de ter morto a mãe em Vagos foi internado num centro educativo. Por ser menor, o adolescente de 14 anos não pode ser condenado criminalmente, pelo que está internado no regime mais gravoso.

O jovem terá matado a mãe com a arma do pai, que estava guardada num cofre, em casa, como manda a lei.

A RTP apurou que o suspeito menor terá agido com impulsividade e que tentou ocultar o crime com uma simulação de um assalto.

Em entrevista à RTP Notícias, Rui Abrunhosa, psicólogo forense, explicou que casos destes não são comuns. O jovem está a ser ainda avaliado por psiquiatras forenses.
