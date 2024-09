Suspeito detido em Ansião por dano contra a natureza e caça com meios não autorizados

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR referiu que o suspeito foi detido na quarta-feira, na localidade de Sarzedela, na sequência de uma ação de fiscalização.

Segundo a GNR, num terreno com cerca de dois hectares estavam "vários artefactos, considerados processos e meios de caça não autorizados", tendo sido localizado o proprietário do terreno que assumiu a posse do material, motivo pelo qual foi detido.

A GNR apreendeu 35 armadilhas de grande dimensão para captura de aves, 12 laços em cabo de aço para captura de espécies cinegéticas de caça maior, duas jaulas para captura de mamíferos e 67 aves de várias espécies autóctones e cinegéticas.

"Atendendo à quantidade de artefactos apreendidos, foi possível apurar que o detido se dedicava à caça de diversas espécies, através de processos e meios não autorizados, sendo este comportamento proibido por lei", adiantou a GNR.

O comunicado esclareceu que o suspeito tinha "capturado e se encontrava na posse dos vários exemplares de aves, incorrendo também no crime de dano contra a natureza", sendo que todas as espécies foram de imediato restituídas ao seu habitat natural.

O homem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.

A fiscalização foi feita através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente do Destacamento Territorial de Pombal da GNR.

Fonte da GNR acrescentou à agência Lusa que não são conhecidos antecedentes policiais ou criminais ao homem e que a ação de fiscalização que culminou na detenção decorria no âmbito do programa "Floresta Segura", iniciado em fevereiro e que termina em 30 de novembro.

A mesma fonte realçou tratar-se de uma das maiores apreensões deste âmbito no distrito de Leiria.