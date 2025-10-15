País
Suspeitos de envolvimento na morte do turista norte-americano continuam a ser ouvidos
Os três suspeitos da morte do cidadão americano na madrugada desta quarta-feira continuam a ser ouvidos. Um turista norte-americano morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto em Cascais com uma arma branca.
Os factos foram comunicados pela PSP ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. Os três suspeitos puseram-se em fuga numa viatura e ao início da tarde de hoje foram encontrados pela Polícia Judiciária e encaminhados para serem ouvidos.
A RTP apurou que só um deles está indiciado por crime de homícidio que terá ocorrido no contexto de agressões dos três suspeitos e os outros dois por participação em rixa.
Os suspeitos terão abordado os dois turistas quando estavam a caminho do alojamento local e terão agredido um deles. O outro turista terá tentado impedir o confronto e foi esfaqueado várias vezes nas costas e pescoço, ferimentos que lhe causaram a morte.
O turista sobrevivente já foi operado e encontra se em situação estável.
