Suspenso alargamento de manuais digitais a todos os alunos do 3.º ciclo

Foto: Clément Hélardot - Unsplash

Está para já suspenso o alargamento dos manuais escolares digitais a todos os alunos do primeiro ao terceiro ciclo. O ministro da Educação diz que tem de ser uma decisão ponderada, até porque países como a Suécia e a Noruega, que adotaram os manuais digitais há vários anos, estão agora a questionar a eficácia da ferramenta.