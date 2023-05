TAP. "Obrigação da venda não fazia parte do plano de reestruturação", diz Miguel Cruz

António Cotrim - Lusa

O ex-secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz assegurou esta tarde que a "obrigação da venda da TAP não fazia parte do plano de reestruturação", reiterando que sem a intervenção do Estado não haveria atualmente companhia aérea.