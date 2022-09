TAP sobre ciberataque: "Não estamos dispostos a recompensar este comportamento"

“Nós. Esperamos que nos apoiem nesta atitude ética”, declarou na quarta-feira Christine Ourmières-Widener, presidente executiva da TAP.“Por favor, aceitem as nossas sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isto vos esteja a causar”, pediu.A responsável pela companhia aérea aproveitou para lembrar que “o risco de ciberataques está a aumentar e é um perigo que a nossa sociedade irá enfrentar mais e mais no futuro”.“Em Portugal, estamos a ver vários episódios destes a acontecerem neste momento., para continuarmos a ser merecedores da vossa confiança”, acrescentou Ourmières-Widener.No mesmo dia, a TAP lançou um aviso aos clientes no qual diz estar “em estreita cooperação com as autoridades, em particular com a Polícia Judiciária e o Centro Nacional de Cibersegurança, na investigação destes acontecimentos desde 25 de agosto”.“Embora a TAP tenha implementado imediatamente as medidas e procedimentos adequados de cibersegurança para este tipo de eventos, com o apoio de uma equipa de especialistas internos e externos de TI e de peritos forenses (Microsoft),”, explicou a empresa.As medidas adotadas “tornaram possível garantir a disponibilidade e integridade dos dados e o funcionamento em segurança de todos os sistemas da TAP”.

Nomes, e-mails e números de telefone entre os dados divulgados

A companhia aérea adiantou ainda as categorias de dados pessoais de clientes que foram divulgadas pelos“A divulgação de dados pessoais através de fontes abertas pode aumentar o risco da sua utilização ilegítima, nomeadamente com o objetivo de obter outros dados que possam comprometer os sistemas digitais para perpetrar fraudes ()”, alertou a TAP.A senha de acesso ao serviço Miles&Go ou à área reservada dos clientes não se encontra entre os dados pessoais que foram comprometidos. Ainda assim, por precaução,, “nomeadamente através da utilização de uma senha forte e da sua alteração frequente”.“Recomendamos também aos clientes que se mantenham cautelosos relativamente a quaisquer comunicações não solicitadas que requeiram informações pessoais. Recomendamos também que. Note-se que, após esta comunicação pública, a TAP não enviará mensagens diretamente a clientes individuais sobre este assunto, por qualquer meio”, avisou a empresa.