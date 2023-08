"Taxa Zero ao Volante". Arranca campanha que visa condução sob efeito do álcool

Decorre até quarta-feira e inclui ações de sensibilização e de fiscalização, realizadas pela GNR e pela PSP



Vai incidir em especial nas vias com mais trânsito em Lisboa, Setúbal, Figueira da Foz, Porto e Faro.



O presidente da ANSR, Rui Ribeiro, dá conta do primeiro ponto de paragem para a operação.Há mais três ações de fiscalização na próxima semana, até quarta-feira.Os números que decorrem de acidentes com pessoas que conduzem sob efeito de álcool são assustadores, sublinha Rui Ribeiro.A ANSR, a GNR e a PSP salientam que com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica.