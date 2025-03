"Temos de manter a língua viva". Grupo junta-se na Eslovénia para falar português

Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Além de editar a revista bilingue luso-eslovena Sardinha, tem promovido juntamente com outros amigos encontros quinzenais, em que o objetivo é falar apenas em português.



"Uma das iniciativas que tivemos recentemente foi começarmos a encontrar-nos de duas em duas semanas num parque na cidade", conta João.



Entre os encontros para conversar, que têm reunido mais de uma dezena de pessoas, "de vez em quando lê-se um livro com as crianças" ou "um jogo em português".



Para João Pita Costa, o objetivo é "manter a nossa língua e a nossa cultura vivas".



"Se não motivarmos esta presença da língua portuguesa, vai acontecer como já aconteceu há vários anos a outras pessoas", diz João, e explica: "as crianças quase que tinham vergonha de falar em português".



Marcelo Rebelo de Sousa começa esta segunda-feira uma visita oficial à Eslovénia, onde fica até quarta-feira. Vai encontrar-se na terça com a Presidente e com o primeiro-ministro esloveno, mas o primeiro dia vai ser passado com a comunidade portuguesa.