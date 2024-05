Quem está a planear ir à praia por estes dias pode, no entanto, contar com a nortada. O vento deve acalmar também na sexta-feira, alerta o meteorologista Pedro Sousa.A Direção-Geral da Saúde já emitiu um conjunto de recomendações a ter em conta por causa do calor. É necessário beber muita água e usar roupa leve.