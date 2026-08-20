País
Temperaturas descem. Sete concelhos em perigo máximo de incêndio
Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, Trancoso, Sabugal e Penamacor são os concelhos em perigo máximo de incêndio.
Sete concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco e Guarda encontram-se esta quinta-feira debaixo de perigo máximo de incêndio rural.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca ainda mais de meia centena de concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em perigo muito elevado de incêndio.
Já sob perigo muito elevado encontram-se mais de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.São cinco os níveis na escala de perigo de incêndio rural do IPMA - de reduzido a máximo. A classificação é determinada com base na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Para esta quinta-feira, em Portugal continental, a meteorologia espera períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuva fraca, até ao início da noite, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, à tarde.
O IPMA prevê ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral, uma ligeira descida de temperatura, embora com pequena subida da máxima no Algarve.
As temperaturas máximas oscilam entre os 23 graus Celsius no Porto, Viana do Castelo e Guarda e os 30 em Évora, Beja e Castelo Branco. As vão dos 13 graus na Guarda aos 19 em Faro e Beja.
c/ Lusa
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca ainda mais de meia centena de concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em perigo muito elevado de incêndio.
Já sob perigo muito elevado encontram-se mais de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.São cinco os níveis na escala de perigo de incêndio rural do IPMA - de reduzido a máximo. A classificação é determinada com base na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Para esta quinta-feira, em Portugal continental, a meteorologia espera períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuva fraca, até ao início da noite, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, à tarde.
O IPMA prevê ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral, uma ligeira descida de temperatura, embora com pequena subida da máxima no Algarve.
As temperaturas máximas oscilam entre os 23 graus Celsius no Porto, Viana do Castelo e Guarda e os 30 em Évora, Beja e Castelo Branco. As vão dos 13 graus na Guarda aos 19 em Faro e Beja.
c/ Lusa
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