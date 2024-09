Immo Wegmann - Unsplash

Mais de uma centena de concelhos estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio devido ao tempo quente e a temperatura vai continuar aumentar no litoral oeste e centro, refere o Instituto Português do mar e da Atmosfera.

Há oito distritos com aviso amarelo: Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.



As mínimas também vão subir, como explica a meteorologista Maria João Frade.