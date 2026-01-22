Tempestade Ingrid. Proteção Civil em estado de prontidão nível 3 até sábado

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave), prolonga-se até às 9h00 de sábado. Os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental, que vão começar a fazer-se sentir a partir da tarde de hoje, tendo o IPMA emitido vários avisos de chuva, vento, neve e agitação marítima.



A GNR irá mobilizar 34 equipas de prevenção imediata e veículos todo o terreno para acorrer a locais possivelmente isolados, indicou o coronel Vítor Lima.



Já a Proteção Civil irá mobilizar 75% de todos os meios conforme o previsto para o estado de prontidão especial nível 3 (numa escala de 4), assegurou o comandate Mário Silvestre.

Este nível irá vigorar entre as 16h00 de hoje e as 23h59 de sábado e abrange praticamente todo o país, à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo. A Proteção Civil, a GNR, os bombeiros e o INEM vão mobilizar meios de prevenção para fazer face às condições meteorológicas adversas dos próximos dias.



Algumas das zonas com queda de neve incomum incluem Viseu e localidades dos distritos de Coimbra e Leiria.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomendou aos concelhos mais afetados para avaliar o fecho de escolas e a realização de eventos ao ar livre, recomendando também evitar deslocações desnecessárias.

Escolas fechadas em Boticas, Montalegre e Manteigas





Na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias, há também um conjunto de "riscos potenciais significativos para as zonas de queda de neve", com a possibilidade de algumas aldeias e alguns ficarem isolados, o que, além de ter impacto na vida dos cidadãos, se repercute "na capacidade de salvamento", adiantou o comandante Mário Silvestre.





O presidente da ANEPC, José Manuel Moura, apelou à colaboração dos cidadãos, pedindo que evitem a deslocação às zonas costeiras "para ver as ondas" provocadas pela agitação marítima ou "às serras para ver a neve".





Este responsável indicou ainda que vão ser enviadas cerca de 10 milhões de mensagens de texto à população com medidas de proteção.





Devido ao mau tempo, as escolas em Boticas e Montalegre, no distrito de Vila Real, estarão fechadas na sexta-feira, indicaram fontes das duas autarquias à agência Lusa.





Também a Câmara de Manteigas decidiu encerrar as escolas devido à previsão de queda de neve nas próximas 48 horas.