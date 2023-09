João Gomes Cravinho repudia de forma veemente a notícia do semanário Expresso que dá conta do alegado envolvimento do ministro no caso da assessoria fabricada para pagar 50 mil euros a Marco Capitão Ferreira.

Paulo Branco, arguido na operação Tempestade Perfeita, terá acusado o ministro de "acertar contas" com o ex-secretário de Estado através do contrato.



Esta sexta-feira, em Malta, Cravinho afirmou que as condições para continuar no cargo "são exatamente as mesmas".