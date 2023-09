PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP já reagiram à notícia do semanário Expresso. Exigem esclarecimentos urgentes de João Gomes Cravinho e questionam a credibilidade do Ministério.

O jornal dá conta do alegado envolvimento do governante no caso da assessoria fabricada para pagar 50 mil euros a Marco Capitão Ferreira.