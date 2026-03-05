País
Tempestades fizeram desaparecer a Praia de São Pedro Maceda, em Ovar
O avanço da erosão costeira tem afetado a região de Ovar, distrito de Aveiro, sobretudo no Furadouro. Agora, com as tempestades de janeiro e fevereiro, o avanço do mar fez desaparecer a praia de São Pedro da Maceda.
Da praia reta o local, pois o mar destruiu o que por lá existia, um bar e um parque de estacionamento.
“O mar está a entrar por aqui a dentro”, diz Filipe Caialo, fundador da Associação Mais pinhal.
A câmara de Ovar tem tido reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente na tentativa de arranjar soluções para este problema.
Também na praia de Mira as intempéries deixaram marcas. A duna recuou cerca de 7 a 10 metros, junto ao Bairro Norte.
Além desta zona mais visível, há ainda outras duas que também foram afetadas, uma mais a norte e outra mais a sul.
O município de Mira garante que estão ser estudadas opções, a duas velocidades: por um lado, impõe-se uma intervenção mais imediata, com a proximidade da época balnear e, por outro lado, medidas a médio e longo prazo para reforçar o cordão dunar.
Esta quinta-feira no programa Portugal em Direto da antena 1, o tema da erosão costeira vai estar em debate.