Tempo de serviço dos professores. FNE e Ministério da Educação chegam a acordo

A Federação Nacional da Educação foi a primeira estrutura sindical a reunir esta terça-feira com o Ministério, para aquela que se acredita ser a última ronda negocial para discutir precisamente a recuperação dos seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço congelado por causa da Troika.







O tempo de serviço será recuperado em dois anos e 10 meses, com início já a 1 de setembro deste ano e fim em 1 de julho de 2027. Os professores que já conseguiram recuperar algum tempo de serviço, vão ver esse tempo descontado, exceptuando o tempo perdido nas listas.

"Chegámos a acordo", afirmou Pedro Barreiros, enumerando os termos do acordo: "Possibilidade de recuperar a totalidade do tempo de serviço congelado - os 2.393 dias".



A recuperação será faseada, explicou.



"Com este calendário, o que foi possível garantir é que no primeiro ano os professores receberão 50 por cento da totalidade do tempo e com uma duração de dois anos e dez meses será recuperada a totalidade".



Além disso, todos os professores alvo de congelamento vão recuperar o tempo de serviço e "ficar todos dispensados de vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalão, sendo que quisemos garantir essa progressão iria ocorrer à data em que os docentes reúnam as condições".







Professores e ministro da Educação estão reunidos esta terça-feira numa maratona de negociações. O Fernando Alexandre esperava um acordo sobre os termos a definir para a recuperação do tempo de serviço dos docentes e conseguiu com a FNE.



A proposta mais recente do Governo previa a devolução de 25 por cento nos primeitos dois anos, 20 por cento em 2026 e 15 por cento nos dois anos seguintes.