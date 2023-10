FOTO: Carlos M. Almeida - Lusa

O estado do tempo vai voltar a agravar-se este fim de semana. O IPMA prevê aguaceiros, por vezes intensos, no litoral norte e centro até ao final da manhã deste sábado. No domingo, serão as regiões do centro e sul as mais afetadas, com aguaceiros por vezes fortes e trovoada. Estão também previstas rajadas de vento que podem atingir 80 km por hora e agitação marítima com ondas acima de sete metros.