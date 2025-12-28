Tempos de espera aumentam pelas urgências de todo o país





Ao início da manhã,os doentes urgentes esperavam nove horas para uma primeira observação tanto a norte - no Hospital de Penafiel - como a sul - no Santa Maria, em Lisboa.



No entanto, continua a ser o Amadora-Sintra o hospital que mais dificuldades enfrenta no atendimento dos utentes.





Os doentes com pulseiras amarelas esperam 18 horas e meia para serem atendidos no Hospital Fernando Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra, unidade que serve muitos milhares de pessoas.







Com as urgências de obstetrícia fechadas em Portimão, Barreiro, Santarém e Abrantes, tamém nas urgências gerais se enfrentam este domingo fortes dificuldades, com o aumento dos tempos de espera um pouco por todo o país.