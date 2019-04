Tempos de espera podem ter causado a morte de doentes oncológicos

Segundo um relatório do Tribunal de Contas, 231 desses doentes eram oncológicos. O mesmo documento conclui ainda que as condições de acesso aos cuidados se degradaram.



Miguel Guimarães considera lamentável que nem uma auditoria tenha sido realizada a estas mortes, para apurar eventuais situações de crime e assumidas as devidas responsabilidades políticas.



O Ministério da Saúde desvaloriza e garante que a maioria dos doentes estava dentro dos tempos clinicamente aceitáveis, com uma percentagem de resposta cirúrgica na ordem dos 85%.