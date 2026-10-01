Tensão com a PSP. Bombeiros concentraram-se junto à sede do Governo

“Estavam ali colegas a conversar e o agente da autoridade começou a empurrar do nada”, contou um dos bombeiros à RTP. “Estavam de costas para ele e ele começou a empurrar, não há necessidade”. Uma fonte oficial da PSP disse à agência Lusa que se tratou de "uma manifestação inopinada" e que não foi previamente autorizada.





Outro profissional afirmou que houve alguns elementos da PSP a pedirem desculpa aos bombeiros por não se reverem no comportamento dos colegas.

Um outro bombeiro disse, por sua vez, que “todos estão a fazer o seu trabalho”, pelo que “é legal e legítimo” a ação dos polícias, assegurando que “está tudo bem neste momento”.

Bombeiros sapadores concentraram-se esta quinta-feira em frente à sede do Governo, em São Bento, depois de a reunião que estava prevista com o Executivo ter sido adiada. A RTP assistiu, no local, a momentos de tensão entre estes profissionais e elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).Quanto às reivindicações destes profissionais, o bombeiro frisou que “foram dois anos calados”.“Estamos há dois anos à espera de resoluções e nunca mais houve, as pessoas estão a ficar fartas”, afirmou.A reunião com os bombeiros sapadores estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada pelo Governo para 19 de outubro.O sindicato acusa o Executivo de “empurrar o problema com a barriga” e exige que o encontro seja antecipado.