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Tensão com a PSP. Bombeiros concentraram-se junto à sede do Governo

Tensão com a PSP. Bombeiros concentraram-se junto à sede do Governo

Os bombeiros tentaram aproximar-se da sede do Governo mas foram impedidos por um cordão de elementos da PSP, seguindo-se empurrões e insultos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Miguel A. Lopes - Lusa (arquivo)

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Bombeiros sapadores concentraram-se esta quinta-feira em frente à sede do Governo, em São Bento, depois de a reunião que estava prevista com o Executivo ter sido adiada. A RTP assistiu, no local, a momentos de tensão entre estes profissionais e elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Estavam ali colegas a conversar e o agente da autoridade começou a empurrar do nada”, contou um dos bombeiros à RTP. “Estavam de costas para ele e ele começou a empurrar, não há necessidade”. Uma fonte oficial da PSP disse à agência Lusa que se tratou de "uma manifestação inopinada" e que não foi previamente autorizada.

Outro profissional afirmou que houve alguns elementos da PSP a pedirem desculpa aos bombeiros por não se reverem no comportamento dos colegas.

Um outro bombeiro disse, por sua vez, que “todos estão a fazer o seu trabalho”, pelo que “é legal e legítimo” a ação dos polícias, assegurando que “está tudo bem neste momento”.

Quanto às reivindicações destes profissionais, o bombeiro frisou que “foram dois anos calados”.

“Estamos há dois anos à espera de resoluções e nunca mais houve, as pessoas estão a ficar fartas”, afirmou. “São pessoas que salvam os outros e neste momento não estamos a ser salvos por ninguém. Estamos a tentar lutar pelos nossos direitos”.

A reunião com os bombeiros sapadores estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada pelo Governo para 19 de outubro.

O sindicato acusa o Executivo de “empurrar o problema com a barriga” e exige que o encontro seja antecipado.
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