País
Tensão com a PSP. Bombeiros concentraram-se junto à sede do Governo
Os bombeiros tentaram aproximar-se da sede do Governo mas foram impedidos por um cordão de elementos da PSP, seguindo-se empurrões e insultos.
Bombeiros sapadores concentraram-se esta quinta-feira em frente à sede do Governo, em São Bento, depois de a reunião que estava prevista com o Executivo ter sido adiada. A RTP assistiu, no local, a momentos de tensão entre estes profissionais e elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Quanto às reivindicações destes profissionais, o bombeiro frisou que “foram dois anos calados”.
“Estamos há dois anos à espera de resoluções e nunca mais houve, as pessoas estão a ficar fartas”, afirmou. “São pessoas que salvam os outros e neste momento não estamos a ser salvos por ninguém. Estamos a tentar lutar pelos nossos direitos”.
A reunião com os bombeiros sapadores estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada pelo Governo para 19 de outubro.
O sindicato acusa o Executivo de “empurrar o problema com a barriga” e exige que o encontro seja antecipado.
“Estavam ali colegas a conversar e o agente da autoridade começou a empurrar do nada”, contou um dos bombeiros à RTP. “Estavam de costas para ele e ele começou a empurrar, não há necessidade”. Uma fonte oficial da PSP disse à agência Lusa que se tratou de "uma manifestação inopinada" e que não foi previamente autorizada.
Outro profissional afirmou que houve alguns elementos da PSP a pedirem desculpa aos bombeiros por não se reverem no comportamento dos colegas.
Um outro bombeiro disse, por sua vez, que “todos estão a fazer o seu trabalho”, pelo que “é legal e legítimo” a ação dos polícias, assegurando que “está tudo bem neste momento”.
Quanto às reivindicações destes profissionais, o bombeiro frisou que “foram dois anos calados”.
“Estamos há dois anos à espera de resoluções e nunca mais houve, as pessoas estão a ficar fartas”, afirmou. “São pessoas que salvam os outros e neste momento não estamos a ser salvos por ninguém. Estamos a tentar lutar pelos nossos direitos”.
A reunião com os bombeiros sapadores estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada pelo Governo para 19 de outubro.
O sindicato acusa o Executivo de “empurrar o problema com a barriga” e exige que o encontro seja antecipado.