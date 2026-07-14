País
Termina hoje o prazo para correção dos exames nacionais do ensino secundário
O prazo inicial era 10 de julho, mas foi alargado para esta terça-feira após várias falhas na plataforma de correção de exames.
Nos últimos dias os professores queixaram-se ainda da falta de folhas de continuação, o que impedia a correção na totalidade.
A porta-voz do movimento Escola Pública, Cristina Mota, disse na última noite à Antena 1 que ainda havia professores a serem convocados à ultima hora. Ontem mesmo o ministro da Educação dizia que mais de 90 por cento das provas estavam já corrigidas.
Os resultados devem ser afixados na sexta-feira. Foram digitalizadas mais de 300 mil provas. Foi a primeira vez que o processo foi feito em formato digital.
Os resultados deveriam ter sido publicados esta terça-feira, mas o governo decidiu adiar por causa de erros reportados durante a correção dos exames.
O ministro da Educação admitiu erros no processo de correção dos exames nacionais e pediu desculpa aos professores nesta segunda-feira. O primeiro-ministro afirmou também esta segunda-feira manter a confiança no ministro Fernando Alexandre.