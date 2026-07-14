Termina hoje o prazo para correção dos exames nacionais do ensino secundário

Nos últimos dias os professores queixaram-se ainda da falta de folhas de continuação, o que impedia a correção na totalidade.





O processo tem vindo a ser marcado por vários problemas, atrasos, que têm obrigado os professores a trabalhar ao fim de semana ou a fazer horas extraordinárias.A porta-voz do movimento Escola Pública, Cristina Mota, disse na última noite à Antena 1 que ainda havia professores a serem convocados à ultima hora.Ontem mesmo o ministro da Educação dizia que mais de 90 por cento das provas estavam já corrigidas.Os resultados devem ser afixados na sexta-feira. Foram digitalizadas mais de 300 mil provas. Foi a primeira vez que o processo foi feito em formato digital.Os resultados deveriam ter sido publicados esta terça-feira, mas o governo decidiu adiar por causa de erros reportados durante a correção dos exames.O ministro da Educação admitiu erros no processo de correção dos exames nacionais e pediu desculpa aos professores nesta segunda-feira. O primeiro-ministro afirmou também esta segunda-feira manter a confiança no ministro Fernando Alexandre.