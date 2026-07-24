Termina hoje segunda fase dos exames nacionais

O último dia da segunda fase arranca às 09h30 com as provas de Desenho A, Física e Química A e Geografia, seguindo-se Inglês às 14h00. O Governo já disse que as provas da segunda fase serão corrigidas de forma digital, tal como a primeira, ficando agora a dúvida se todos os problemas detetados na primeira fase foram ou não ultrapassados.

Física e Química A e Geografia foram duas das quatro disciplinas em que o Júri Nacional de Exames (JNE) identificou erros na parametrização das matrizes de classificação da primeira fase, obrigando à reclassificação de milhares de provas após a divulgação das pautas.

Além da segunda fase, os alunos dos 11.º e 12.º anos terão mais uma oportunidade para melhorar os resultados nos exames nacionais, durante uma época especial que vai decorrer entre 3 e 8 de setembro.O Governo manteve os calendários da primeira fase do acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, mas a abertura da época especial obrigou a adiar a segunda fase do concurso, que passa a terminar a 20 de setembro.

A época especial foi anunciada na sequência dos problemas com o processo de digitalização dos quase 300 mil exames realizados na primeira fase, que levaram a que muitos alunos não tivessem acesso atempado às suas notas.

As inscrições para fazer os exames na época especial decorrem entre 27 e 31 de julho e está aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, incluindo aqueles que as realizaram esta semana.

Para os alunos que realizem exames na segunda fase e na época especial, será considerada a melhor classificação obtida, sendo a prova realizada em setembro equiparada, para todos os efeitos, à segunda fase.

A segunda fase dos exames nacionais estava inicialmente agendada para decorrer entre 16 e 22 de julho, mas foi adiada devido às falhas técnicas que obrigaram ao adiamento da segunda fase e atrasaram também a divulgação das classificações, conhecidas em 7 de agosto.

c/Lusa