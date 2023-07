Termina prazo para apresentar propostas de alterações ao relatório preliminar da CPI

O relatório preliminar da CPI concluiu que “não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas”.A CPI apurou também “não existirem evidências de que a tutela acionista da TAP, o Ministério das Finanças, tivesse tido conhecimento do processo de saída de Alexandra Reis", refere-se.A comissão de inquérito, que iniciou os trabalhos em fevereiro, foi proposta pelo Bloco de Esquerda, no seguimento da polémica indemnização de meio milhão de euros paga à ex-administradora Alexandra Reis – que a seguir passou pela NAV e foi secretária de Estado do Tesouro – para sair da TAP.