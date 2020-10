Testemunhos poderão ser suficientes para condenar Jorge Veiga e Castro

O movimento Me Too veio revelar muitas situações de assédio que foram escondidas durante anos, também no yoga.



O caso mais mediático estourou em 2016. O guru indiano Bikram, criador do hot yoga, foi condenado a pagar quase seis milhões de euros à ex-advogada, por assédio sexual, depois de lhe ter pedido que escondesse uma violação.



Ao todo, Bikram enfrentou a acusação de seis alunas e acabou por fugir à justiça norte-americana. Hoje continua a dar aulas no México.



Em Portugal, o caso de Jorge Veiga e Castro pode levar a uma condenação, desde que os crimes, que só agora chegaram ao Ministério Público, não estejam ainda prescritos.



Advogados envolvidos no escândalo Casa Pia e procuradores garantem que prova testemunhal chega para condenar um alegado agressor.



Sobretudo quando há várias versões concordantes ao longo de vários anos e desde que não haja indícios que os testemunhos foram combinados.