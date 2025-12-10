TikTok volta a ativar ferramenta de combate à desinformação nas eleições presidenciais

O TikTok voltou a ativar o "Centro Eleitoral", uma medida que visa combater a desinformação e capacitar os seus utilizadores a "distinguir factos de ficção" durante o processo eleitoral.



Num comunicado, o TikTok explicou que "este recurso dentro da app fornece detalhes essenciais sobre as eleições presidenciais em português, incluindo links para fontes credíveis que explicam onde e como votar”, destacando ainda “datas importantes, dicas de literacia mediática do TikTok e informações adicionais sobre os candidatos".



A ferramenta vai permitir ainda identificar conteúdos gerados por inteligência artificial ou informação fictícia, exigindo aos utilizadores que identifiquem este tipo de publicações.





A plataforma distingue igualmente as contas de meios de comunicação associados ao Estado e atribui selos de "verificado" a contas consideradas autênticas.



Na mesma lógica, o TikTok assegurou estar alerta para contas que atuem sob a forma de "influência oculta", minando "a discussão pública sobre temas sociais importantes", bem como a redes de bots ou outras formas de interações falsas ou de roubo de identidade destinadas a aumentar artificialmente o alcance de conteúdos.



A plataforma reforça que este é um "compromisso contínuo" e que a sua "equipa local de eleições continuará a trabalhar, juntamente com a tecnologia, para limitar conteúdos prejudiciais à deliberação dos cidadãos portugueses".

